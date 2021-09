Odhad plynařů: za deset let bude v Česku 50 bioplynek s dodávkou zeleného metanu do sítě

Plynárenské společnosti odhadují, že během následujících deseti let by se do distribuční soustavy mohlo připojit okolo 50 zařízení na výrobu biometanu. Tyto moderní bioplynové stanice by v součtu mohly vyprodukovat okolo 1160 gigawatthodin zeleného metanu, což bude odpovídat necelému jednomu procentu očekávané spotřeby plynu v roce 2030.

Zmíněný odhad uvedla společnost NET4GAS v Desetiletém plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2022 – 2031, který bude v následujících měsících posuzovat Energetický regulační úřad. Výrobny biometanu mají vznikat po celém území České republiky, nejvíc jich má vyrůst ve východních Čechách (16 zařízení) a jižních Čechách (13 zařízení).

Jak NET4GAS dále ve zprávě uvádí, plynárenské podniky evidují zatím devět podaných žádostí o připojení výrobny biometanu. Pokud se podaří všechny z nich postavit, vyrobí okolo 170 gigawatthodin ekologické náhražky zemního plynu ročně. Zatím je v provozu pouze jedno takové zařízení. Postavila jej firemní skupina Energy Finance Group (EFG) v Rapotíně na Šumpersku, v provozu je od října 2019.

Boom výstavby zemědělských bioplynových stanic již má Česko za sebou. Nejvíc se jich postavilo v letech 2008 až 2013. Podle statistiky operátora trhu OTE jich je celkem 726. Téměř všechny z nich se zaměřují na výrobu zelené elektřiny. Jejich role není nevýznamná – každý rok vyprodukují okolo 2,2 miliardy kilowatthodin elektrické energie, což stačí na pokrytí tří procent národní spotřeby elektřiny.

Co se týká ekologického přínosu technologie, výhodnější je bioplyn získaný z odpadních surovin vyčistit a získaný metan dodávat do plynovodní sítě. Problém je v tom, že většina bioplynových stanic se nachází na venkově, daleko od nejbližšího plynovodu. Na rozdíl od štědře dotované elektřiny z bioplynek navíc nemá zelený metan žádnou provozní podporu; změnit by to měla nedávno schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Pokud by Česko přistupovalo k otázce čistě účelově, tak se vyplatí biometan dodat do sítě a využít k pohonu vozidel na CNG. Tím lze plnit hned dva cíle Evropské unie v oblasti klimatu současně. A sice povinný podíl zelené energie na celkové spotřebě energie a podíl obnovitelných zdrojů v dopravě.

David Tramba